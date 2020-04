Denuncian guanajuatenses ante Profeco a comercios por elevar o no respetar precios

León, Guanajuato.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), delegación Guanajuato, ha recibido 37 denuncias en contra de establecimientos que han incrementado de manera injustificada los precios, condicionado la venta o han incumplido con las ofertas presentadas en los productos de la canasta básica e insumos de salud, como gel antibacterial y cubrebocas.

Las denuncias se recibieron entre el 3 de marzo y el 13 de abril. Se desglosan en 32 en contra de establecimientos de venta de artículos básicos y las cinco restantes por artículos de salud. Los consumidores denunciaron que los negocios aumentaron el precio en productos como tortilla, huevo azúcar y fruta.

La dependencia federal también suspendió 14 negocios que quebrantaron la Ley Federal del Consumidor, debido a que no exhibían sus precios, no respetaban as ofertas que exponían o justificaban el incremento en los precios.

En el mismo período, los inspectores de Profeco en Guanajuato revisaron 127 establecimientos entre farmacias, tiendas de productos médicos, boticas, entre otras. La intención de las revisiones es que no se eleven los precios injustificadamente y no se condicione la venta de productos como gel antibacterial, cubrebocas, guantes de latex, desinfectante en aerosol, entre otros.

La Profeco detectó que el precio del gel antibacterial se oferta en alrededor de 24 pesos por 250 ml y de 10 a 12 pesos en la presentación de 60 ml. Mientras que el paquete de cubrebocas se vende en 14.50 pesos por cada 10 piezas.

