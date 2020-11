Denuncian leoneses aumentos en cobro de la luz

León., Guanajuato- Pese a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciara mantener tarifas de bajo consumo tras la contingencia sanitaria, habitantes de la colonia Ladrilleras del Refugio denuncian que ya han pasado varios bimestres en donde el pago va en aumento sin razón aparente.

Javier Adrián Ceniceros, un colono inconforme por el alza de las tarifas en el servicio, refirió que su pago regularmente por dos meses, es de 700 a 750 pesos como máximo y menciona que desde julio el recibo le llega con un saldo de 1,000 pesos o más.

Ya van dos recibos que me llega más alta la luz, y el consumo en la casa no pasa de lo doméstico, solo vivo aquí con mi mamá y mi hija, no es mucha la luz que usamos y menos yo que trabajo todo el día fuera”, dijo Javier Adrián Ceniceros