Denuncian músicos que los quieren quitar del Centro

Celaya.- El querer prohibir la música en el centro histórico de la ciudad es algo que afectará a cientos de personas, no solo a músicos sino a la familia de estos, ya que cientos de artistas viven de tocar música y pedir cooperación en el jardín principal, así lo señaló Juan Pablo Sotelo, Secretario General del Sindicato de Músicos Unidos de Celaya y la Región.

El martes integrantes del Sindicato de Música protestaron en presidencia Municipal para pedir que no sea reubicados.

Los músicos aseguraron que la dirección de Fiscalización y Medio los señalaron por hacer ruido excesivo y molestaba a las personas.

Este asunto lo traen desde la época de Rubí Laura, en junio del 2010 querían quitar la música en vivo de bares y restaurantes por el exceso de ruido, como no se pudo, esto siguió y ahora, diez años después quieren seguir prohibiendo la música”, señaló” Juan Pablo Sotelo, líder del sindicato.

Señaló que no es el “ruido” lo que les afecta, que son atentados contra los músicos, y que esta medida les afectaría mucho.

Aproximadamente hay 750 afiliados, unos trabajan fijamente, otros como vaya saliendo, unos están en Santa Cecilia, otros ahí en el jardín y no cobran, solo piden la cooperación voluntaria de la gente, es una buena fuente de trabajo la que quieren quitar, es atentar contra la cultura, ellos la quieren secuestrar, no es que les moleste el ruido, ya que en San Miguel de Allende, en Guanajuato, en Dolores hasta los apoyan les dan espacios, aquí no, al contrario”, señaló el secretario del sindicato.