Denuncian omisión de ex directora de Mercados de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Luego de que se dieran a conocer los presuntos malos manejos en la dirección de Mercados, cuando Gabriela Aguirre Macías estaba a cargo, una de las presuntas afectadas, Antonia Santoyo Barrientos, denunció que la ex encargada no hizo nada para solucionar el problema cuando pidieron su ayuda.

La comerciante explicó que su padre, Salvador Santoyo, fue quien compró a Alberto Vargas en 2004 la caseta número 14 de la Nave Porfirina, esto a través de un convenio que hizo con él y donde pagó 40 mil pesos por el espacio.

“Esta caseta tenía adeudos atrasados y mi papá las pagó, entonces cuando se presentó lo de la pandemia cerraron aquí por dos meses, mi papá buscó al señor Alberto para que le diera una firma para que se pudiera abrir otra vez, entonces el señor Alberto Carlos, le dijo que no, que no le iba a dar la firma porque solamente se la había prestado”, dijo.

Antonia Santoyo defendió que les fue vendida y dijo que tiene documentos firmados donde se entregó dicha propiedad a su papá. Además, dijo que el morir él en agosto, ella pasó a ser la dueña.

“Fui con el señor, estuvimos conversando y entre las palabras del señor él negaba todo, que no era cierto, que solamente se la había prestado a mi papá e incluso me dijo que si yo quisiera podemos llegar a un acuerdo, le dije a qué acuerdos quiere llegar, a lo que me contestó que si quería me la podía rentar”, contó.