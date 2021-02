Denuncian que Estado y Municipio han dado apoyo a imagen de Lorena Alfaro

Irapuato.- Los comités estatal y municipal de Movimiento Ciudadano, denunciaron que el Gobierno Municipal de Irapuato y del Estado de Guanajuato están dando proyección a Lorena Alfaro, quien aspira a ser candidata a la alcaldía, por lo que presentaron una denuncia ante las instancias correspondientes.

Rodrigo González Zaragoza, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, señaló que no hay piso parejo para todos los precandidatos a la alcaldía, pues hay inequidad sobreexpuesta por parte de Gobierno del Estado y el Gobierno de Irapuato.

Por eso hacemos un llamado a las autoridades electorales (...) también hacer un llamado a las autoridades de gobierno, tanto estatal como municipal a que nos saludemos y que no intervengamos en un proceso electoral, yo le haría un llamado muy atento al Gobernador con mucho respeto a Diego Sinhue, un llamado a Ricardo Ortiz a que le bajemos, a que no caigamos en intervención a favor de ‘x’ o ‘y’ candidato, ellos están para gobernar, no para liderar o coordinar campañas”, dijo.