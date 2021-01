Denuncian que Gobierno de Apaseo el Alto se deslinda de búsqueda del Director del DIF

Apaseo el Alto, Guanajuato.- El director del DIF en Apaseo el Alto, Daniel Medina Mendoza y Ulises Martínez Collazo, joven estudiante del Instituto Tecnológico de Roque, desaparecieron cuando conducían un vehículo oficial de la dependencia, un Figo color plata del 2016, pese a esto, la Administración municipal no ha apoyado a la familia para su localización.

La madre de Daniel Medina, Raquel Mendoza, recordó que Daniel y Ulises desaparecieron el pasado 22 de diciembre mientras repartían despensas en comunidades de este municipio. Agregó que el último contacto que tuvo con su hijo fue a las 16 horas.

Yo lo esperaba en la casa como a las 5 de la tarde, tenía muchos compromisos y le hablaba cuando estaba en la oficina, a mi no se me hizo raro que no llegará a las 4 de la tarde, el otro joven sí tenía una hora para llegar a su casa por eso cuando no llegó a las 12 de la noche ese día sí comenzó la preocupación”, señaló la madre.

La madre del Director del DIF de Apaseo el Alto dijo que el mismo día, cuando intentó comunicarse con él, pensó que andaba en alguna comunidad donde no había señal telefónica y por eso no podía contactarlo, pero las horas pasaron y no supo nada.

Contó que Daniel tiene 27 años, estudió la licenciatura en Comercio Internacional y también Ciencias Políticas, pero como también le gusta cocinar, tenía pendiente el proyecto de estudiar gastronomía.

Aseguró que el universitario que lo acompañaba, Ulises Martínez Collazo, prestaba el servicio social en el DIF Municipal, cuando ambos desaparecieron. Recordó que la familia del joven acudió con ella para saber si estaban juntos.

Raquel Mendoza señaló que hasta la fecha el Municipio no ha brindado apoyo para la búsqueda, pese a que desapareció en el vehículo que tenía asignado como funcionario municipal.

MDHT