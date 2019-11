Denuncian robos en San Antonio de Ayala; acusan indiferencia de mesa directiva

Irapuato.- En el 2019 se han disparado de manera alarmante los robos en San Antonio Ayala; colonos del residencial denuncian la indiferencia del presidente de la mesa directiva APRESAA A.C. Gerardo Rubén González Salomón, al no cumplir con los servicios pagados y piden su destitución.

En rueda de prensa, Carlos Rodríguez Carmona y Mario García Villa, asociados propietarios de San Antonio de Ayala, denunciaron la deficiencia del sistema de vigilancia que hay en el conjunto residencial.

Desde el año pasado hemos tenido una ola incontenible de robos a casa habitación, no obstante todos los controles de seguridad con los que cuenta el residencial cómo la cerca electrificada, control de accesos al residencial, rondines de motociclistas, control de monitoreo en las áreas comunes”

Además apuntaron que la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este año emitió un comunicado en dónde señala que San Antonio de Ayala, es una de las colonias con robos a casa habitación con mayor incidencia en Irapuato, “cosa que nos alarma“.

Los quejosos revelaron que en lo que va del 2019, se han registrado más de 33 robos a casa habitación en el residencial, “Independientemente de que tenemos 3 o 4 robos cada mes, se han registrado robos múltiples, en un sólo día robaron en 7 casas y nadie se dio cuenta”.

Indicaron que se han manifestado con más vecinos en frente de las Oficinas de la Asociación Apresa de Residencial San Antonio de Ayala.

Nos hemos manifestado porque no nos dan respuesta de la razón por la cual existe esa inseguridad dentro de la zona residencial que ellos dicen que está bien administrada, lo cual es completamente absurdo”

Sin embargo denunciaron que cuándo van las víctimas a solicitar información que les pide el Ministerio Público para la investigación de los delitos, hay una negación total por parte de Rubén González Salomón, quién se escusa al decirle a las víctimas que es información confidencial y que no pueden dar nada a las autoridades.

Aseguraron que la Mesa Directiva APRESAA A.C., no ha tomado acciones contundentes contra la inseguridad que se está viviendo en el residencial, ante ello también solicitan la renuncia.

Los inconformes piden la destitución de Gerardo González Salomón, como presidente de la actual mesa directiva, cargo en el que tiene cinco años.

Nosotros demandamos a Gerardo Rubén González Salomón presidente de APRESAA A.C., porque no nos atiende, porque no nos responde y nunca está, si no tiene tiempo de atender el residencial que renuncie”