Denuncian toma de instalaciones del PRI en Guanajuato; líder nacional lo respalda

León, Guanajuato.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respaldó que se presenten todos los recursos jurídicos contra quienes mantienen tomada la sede del Comité Directivo Estatal en Guanajuato desde el jueves por la tarde.

Así lo manifestó en una reunión virtual en la que participaron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y dirigentes nacionales de organizaciones y sectores del partido, con el Comité Directivo Estatal y los comités municipales de Guanajuato.

El PRI de Guanajuato presentó este sábado una denuncia penal por la irrupción violenta de un grupo de personas que mantienen tomada la sede del partido en protesta por el proceso de renovación de los 46 consejos políticos municipales.

La toma la hizo la corriente que representa el excandidato Gerardo Sánchez García.

“Con todo hacia adelante, que se presenten todos los recursos. Este movimiento que lastima al partido, no lo vamos a permitir, porque vienen más candidaturas.

“Y vamos a trabajar para que luego esos que no apoyan, que no respaldan y toman decisiones lastimando al partido, no se les premie con las candidaturas o sean los campeones mundiales de las plurinominales. Eso lo tenemos que acabar”, indicó el Presidente del PRI nacional.

Felicitó a Ruth Tiscareño, delegada en funciones de Presidenta del PRI en Guanajuato por el trabajo que permitió la renovación de los 46 consejos políticos municipales que estaban vencidos desde hace siete años.

“Hoy, en esta reunión con el CEN, lo fundamental es recuperar Guanajuato...Tenemos que estar los que queremos al PRI, los que queremos ganar las elecciones”, expuso.

El secretario de Organización del CEN del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, señaló que el proceso de renovación de los consejos políticos en Guanajuato ha cumplido con los estatutos y “no vamos a permitir que haya chantajes ni violencia”.

Agregó que darán seguimiento a las denuncias para que el acto no quede impune.

La secretaria de Operación Política del CEN del PRI, Graciela Ortiz González, recordó que en 2018 se tomaron las instalaciones del partido en Guanajuato en época electoral, “es tiempo de poner alto al chantaje y a la extorsión”.

Sofía Valencia, secretaria general de la CNC, deslindó a la organización del grupo que se apoderó del edificio y ratificó el apoyo a la dirigencia del PRI en Guanajuato.



HLL