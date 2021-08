Ventilan denuncias de acoso contra Jorge Valencia

Guanajuato.- En 2018, el panista Jorge Valencia Gallo, ex director de Transporte del Estado, fue señalado por presunto acoso sexual contra defensoras de oficio, de amenazar con correrlas en caso de que no aceptaran sus favores sexuales o aumentarles el sueldo si accedían a sus propuestas.

Las denuncias fueron ventiladas ante la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo por un ciudadano del cual se desconoce el nombre, aunque por la redacción de las preguntas, se infiere que era defensor de oficio.

Esto ocurrió en la época en la que él trabajaba en la Dirección General de Defensoría Pública, del 16 de noviembre de 2016 al 7 de mayo de 2018, donde recibía un sueldo mensual neto de 36 mil 986 pesos.

El ciudadano hizo una solicitud de acceso a la información el 25 de junio de 2018, la cual le fue respondida el 4 de julio siguiente, en la que preguntó:

“¿Cuántos casos de acoso sexual tiene en su contra por intentar seducir a las defensoras de oficio y amenazarlas con correrlas o bien subirles el sueldo si acceden a sus favores sexuales?

“¿En dónde los defensores de oficio podemos meter una queja directa contra dicha persona, ya que no queremos que regrese a Gobierno del Estado, tiene mala fama y no tiene dominio del tema, pero nos amenaza con corrernos una vez que llegue el próximo Gobernador si no accedemos a votar por el color azul o ayudar en temas electorales, lo cual es violatorio de derechos humanos”.

Cuestionan a secretarios

En ese entonces también se cuestionó “si el secretario Gustavo Rodríguez Junquera (entonces Secretario de Gobierno) y Galo Carrillo (director de la Defensoría de Oficio) estaban enterados de que (Jorge Valencia) a los defensores de oficio les cobraba dinero por tomarse fotos con los candidatos a puesto de elección popular”.

Y se preguntó si ambos funcionarios sabían que había advertido a los defensores públicos que deberían “apoyar” en la jornada electoral del 1 de julio de ese año, “y en caso de no hacerlo los iba a despedir en cuanto llegara el próximo gobernador.

“Por favor, ayúdenos”

Las peticiones del ciudadano concluyeron con este llamado: “Señor secretario y director general, por favor no dejen que personas así sigan en el Gobierno, abusan del poder, no cumplen con un horario, no cumplen metas, no tienen dominio del tema, por favor, ayúdenos”.

Pero lejos de atender la petición, Jorge Valencia Gallo fue “premiado” con la Dirección de Transporte del Estado en abril de 2019.

En respuesta a las preguntas del ciudadano en 2018, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en un oficio firmado por Jesús Soria Narváez, entonces titular de la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, señalaron que, respecto a las peticiones al Secretario de Gobierno y al Director General de Defensoría Pública, no existía ningún documento donde se expusieran dichas denuncias, las cuales podían presentarse en la Secretaría de Transparencia.

