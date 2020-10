Deportivas de Irapuato abren después de 7 meses

Irapuato.- Después de 7 meses en pausa, a partir de este lunes 19 de octubre las unidades deportivas de Irapuato abrieron sus puertas nuevamente al público, manteniendo las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

El director de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, Luis Manuel Aguilar Valencia, informó que las unidades deportivas Norte, Sur, del Copal y Módulo Comudaj estarán operando de 6 de la mañana a 10 de la noche.

Agregó que al pasar Irapuato a semáforo amarillo habrá ciertas limitaciones.

Hasta el mediodía de este primer día de reapertura, ingresaron alrededor de 50 personas y las citas agendadas comenzaron para la cancha de frontón y el gimnasio, que han sido los más solicitados.

Las unidades se podrán utilizar para actividades individuales como caminar o correr, pero no se permitirán actividades masivas, festejos o días de campo.

El aforo permitido para la pista de atletismo es de 25 personas por hora, habrá que mantener la sana distancia y el uso de mascarilla.

Aguilar Valencia dijo que se mantendrá vigilancia para verificar que todos los visitantes cumplan las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y toma de temperatura.

Para utilizar las áreas especiales como los gimnasios, canchas de tenis, basquetbol, futbol, frontón, alberca, se deberá agendar cita.

Se le está pidiendo a la gente que reserven un día antes para hacer uso de estos espacios, que lleguen temprano y que se retiren a la hora que les toca, para que no perjudiquen a las personas del siguiente turno. Nosotros no vamos a permitir que ingrese alguien si no está desalojado el espacio y con su respectiva limpieza”, advirtió.