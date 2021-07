Derriban el Bar Mónaco, tras 124 años de servicio

León, Gto.- Uno de los negocios más emblemáticos del Centro Histórico de León llegó a su fin: la tarde de ayer fue derribado el Bar Mónaco, que había operado desde 1897 a pesar de pandemias, guerras y crisis.

El negocio prestó servicio durante 124 años en diferentes locales de la ciudad, pero ayer despareció su última ubicación en la calle Emiliano Zapata casi esquina con la 5 de Febrero, en la Zona Centro.

Vecinos dijeron que en el sitio ya habían detectado fallas estructurales, sin embargo no se habían realizado trabajos de restauración debido a problemas legales.

La madrugada de ayer vecinos reportaron la caída de parte de la estructura, lo cual fue corroborado por personal de las direcciones de Protección Civil y de Desarrollo Urbano, por lo que se decidió derribar el inmueble, por considerarse un peligro.

Desde la mañana se establecieron limitaciones para caminar afuera de su fachada, y poco antes de las 6 de la tarde se inició el derribo controlado para evitar riesgos en construcciones aledañas así como para los peatones.

Cabe mencionar que desde hace al menos dos semanas el lugar ya no brindaba atención a clientes, sino que permanecía cerrado por la misma problemática en su estructura.

La Dirección General de Desarrollo Urbano de León informó que con base en la información pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el inmueble no estaba catalogado ni era colindante a ningún inmueble catalogado.

“Es una tristeza lo que sucedió, una pérdida tan grande de un establecimiento emblemático cómo era el Mónaco”, señaló Francisco Javier Quiroga López, presidente estatal de la Asociación de Bares y Cantinas en Guanajuato.

