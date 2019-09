Desaira gobernador informe de Elvira Paniagua

Celaya, Gto.- Como ha sido una constante a lo largo de su administración, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo prefirió no visitar Celaya y no asistió al primer informe de gobierno de la administración pública encabezada por Elvira Paniagua.

En casi un año de administración, Rodríguez Vallejo ha realizado solo siete visitas públicas al municipio y para el primer informe continúo con dicha tendencia ya que prefirió acudir al informe del presidente municipal de Moroleón, Jorge Díaz Ortega que comenzó a la 1 de la tarde.

Esta es la segunda ocasión consecutiva que el jefe del ejecutivo no asiste al informe del gobierno municipal, ya que durante el último informe del ex alcalde Ramón Lemus no asistió el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez.

De acuerdo a fuentes de la Presidencia Municipal, el gobernador estaría mañana miércoles en Celaya en el evento “Diálogos con Celaya”.

Ayer, en lugar de Diego Sinhue Rodríguez, acudió el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, el empresario celayense Mauricio Usabiaga quien brindó un mensaje de 33 minutos.

Culpa a medios de comunicación de ahuyentar inversiones

El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga culpó a los medios de comunicación en Celaya de que inversiones se esté yendo a otros municipios.

Hay otros municipios y estados que se están fortaleciendo de lo que nosotros hemos mal publicado fuera de nuestro municipio. Mucho del crecimiento que debería de ser para Celaya, por el mal uso de las noticias y la imprudencia de ciertos medios y ciudadanos hemos vulnerabilizado y debilitado a Celaya, no perdamos estas grandes oportunidades”, afirmó Usabiaga Díaz Barriga en la parte final de su discurso.

Para el funcionario es importante “concientizar a los medios de comunicación” ya que “la ropa sucia se lava en casa, sabemos que tenemos muchos problemas pero para eso deben ser las mesas de diálogo”.

En entrevista, el también empresario generalizó a todos los medios de comunicación “que les gusta hacer demasiado grandes las cosas”.

“Las noticias malas de Celaya lo aprovechan otros municipios, que están igual de mal, pero ellos se saben controlar y tienen más prudencia”, afirmó Usabiaga.

