Desairan leoneses más de 17 mil dosis

León, Gto.- Luego de cinco días de vacunación en León no se pudieron terminar las vacunas anti COVID-19 de AstraZeneca y se regresarán 17 mil 666 a las autoridades federales, su destino es incierto.

Anoche se emitió el corte de vacunación en León después del quinto día de aplicaciones, que se convirtió en el más bajo, con apenas cuatro mil 851 dosis inyectadas.

Con este resultado, sumado a los otros días de vacunación, se usaron 129 mil 634 dosis; es decir 88% de las 147 mil 300 que se programaron para León.

Por lo tanto “sobraron” 17 mil 666 dosis, 12% de las que se mandaron a la ciudad, las cuales serán enviadas de regreso a la XII Zona Militar en Irapuato, sitio que funge como centro de distribución de las vacunas en la entidad.

Ahí se mantendrán en resguardo hasta que haya instrucciones del Gobierno federal para su uso, detalló la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Durante la rueda de prensa de actualización de la pandemia de COVID-19 en Guanajuato, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, fue cuestionado sobre las vacunas que no se utilizaron en León.

“La solicitud es que esas vacunas se aprovechen en el estado de Guanajuato”, indicó el funcionario estatal.

“En el cierre y en la reunión final, seguramente el coordinador de la brigada Correcaminos y la instrucción de las autoridades federales, nos dirán qué hacer”, añadió.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se dio a conocer qué pasará con esas 17 mil 666 vacunas que “sobraron”, sólo se indicó que permanecerán en resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por último Díaz exhortó a la población a tomar conciencia de la importancia de recibir la vacuna y de seguir cuidando las medidas sanitarias preventivas para evitar un posible tercer repunte de contagios en la entidad tras la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua.

“Debemos ser muy cuidadosos y no bajar la guardia porque esto no se ha terminado y hay un riesgo latente de otra ola de coronavirus”, finalizó.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.