Desalojan oficina en la Plaza del Comercio Popular

Irapuato.- La oficina que ocupaba el Presidente del Comité de Vigilancia de la Plaza del Comercio Popular, Enrique Rodríguez López, fue desalojada por autoridades Jurídicas del municipio, un día después de que se anunciara el nombramiento de la nueva Administradora del lugar.

El martes, el Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez presentó a Gabriela Aguirre como nueva Administradora de la Plaza del Comercio Popular, aprovechando para dar a conocer que existe una demanda penal en contra de Rodríguez López, por daño a mobiliario municipal en la zona de baños.

La tarde del miércoles, José María González Navarro, director de Asuntos Jurídicos del Municipio, arribó a la Plaza del Comercio acompañado de elemetos de Policía Municipal, para proceder al desalojo.

Rodríguez López indicó que la oficina era ocupada por el Comité de Vigilancia de la plaza, y se desalojó para darle la posesión a Gabriela Aguirre, ya que esta oficina es un área común de propiedad municipal.

No somos de pelear, las decisiones las tienen tomadas, necesitamos ahora buscar el tema legal, el que procede, porque el ciudadano Presidente (Ricardo Ortiz) me reconoce como Presidente del Comité de Vigilancia en la demanda que tengo, ayer me desconoce, que no soy nadie, no entiendo”, dijo.