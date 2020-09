Desanima Festival Internacional del Globo virtual

Este año el Festival del Globo será virtual.

Inmersa Marketing Group encuestó a 380 guanajuatenses.

El 72% consideró acertada la realización del FIG 2020.

León, Guanajuato.- Pese a que el 72% de los guanajuatenses consideró acertada la realización del Festival Internacional del Globo (FIG) 2020 en formato virtual, la decisión provocó descontento pues señalan que no se disfruta igual.

Estos datos se dieron a conocer a través de una encuesta aplicada por la empresa Inmersa Marketing Group a 380 guanajuatenses respecto al formato virtual en el que se realizará la edición del FIG 2020.

En la encuesta preguntó acerca de la decisión del comité organizador del evento en realizarlo en un nuevo formato, a lo que el 72% de los encuestados calificó como acierto y el 28% como un error.

Aunque en principio se consideró positiva la decisión el 36% de los encuestados señaló que no vería la transmisión porque no se disfruta igual, el 34% mencionó que no le interesa verlo, el 17% consideró que es muy temprano y el resto por falta de tiempo o a causa de internet lento.

Además el 57% señaló sentir tristeza y enojo por el formato digital, el 26% indicó sentir indiferencia y sorpresa, y el 17% alivio y felicidad.

En cuanto a con quienes prefieren ver la transmisión del FIG, el 58% indicó que en familia, el 17% sólo, el 14% con amigos y el 11% con pareja.

En la misma encuesta se preguntó a los guanajuatenses si estarían dispuestos a asistir a un evento masivo bajo los protocolos de salud necesarios para prevenir la transmisión y propagación de COVID-19 y el 64% dio una respuesta positiva.

También se reveló una preferencia del 44% en cuanto a que la edición del FIG 2021 se realice en modalidad híbrida, el 42% presencial y sólo el 14% a través de la televisión o en línea.

AM