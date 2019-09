Desaparece leonés en EU; piden ayuda a autoridades

El ingeniero leonés Wilberth Ricardo de León Anaya, salió de su casa el jueves 5 de septiembre en la ciudad de Rochester Hills, Michigan, aparentemente para realizar una caminata, pero no ha regresado.

“Nosotros estamos viviendo en Estados Unidos porque la compañía Continental, para la que trabaja mi esposo, nos reubicó aquí en Michigan. Tenemos visa de trabajo, somos buenos ciudadanos, me siento frustrada porque no me siento en este punto apoyada por las autoridades de Estados Unidos, cada hora que pasa, es tiempo perdido. Necesito de mi país, necesito de mi gente”, señaló su esposa Cecilia Carrillo Preciado.

La pareja vive en Rochester Hills, Michigan, por el trabajo del ingeniero Wilberth Ricardo de León Anaya. Foto: especial

Describió lo ocurrido a mitad de semana

“Desayunamos juntos y hablamos sobre los planes del fin de semana, pues mi familia llegaría el viernes 6 de septiembre a pasar sus vacaciones con nosotros, ya habíamos comprado las costillitas para el asado que tendríamos el sábado con mis primos que también viven en Michigan. Yo me despido de él a las 11:30 am, para ir a al voluntariado, estando ahí a las 12:40 pm le envié un mensaje preguntándole qué se le antojaba de comer para llevar, el recibió esos mensajes, (pero) no me contestó. Yo regreso a casa a la 1:00 pm y me doy cuenta que sus tenis skechers no estaban a la entrada, no se me hizo raro porque sé que a él le gusta salir a caminar por el camino para bicicletas y peatones que hay a espaldas de mi casa en Clinto River Trail. Entro al cuarto en dónde tiene su mesa de trabajo y veo que su computadora está en reposo, pero noto que dejó su encendedor y sus cigarros”, relató.

Wilbert y Cecilia viven en el complejo Lake Village, en la ciudad de Rochester Hills. La zona habitacional colinda con un camino para correr y andar en bicicleta llamado Clinton River Trail, y una pequeña zona boscosa. De León Anaya estudió en la preparatoria en La Salle y la universidad en la Ibero.

El ingeniero Wilberth Ricardo de León Anaya y su esposa Cecilia Carrillo Preciado. Foto: especial

Vecinos, compañeros y mexicanas que radican en la zona (agrupados en Facebook en ‘Mexicanas en Michigan’) han colaborado con familiares y amigos para buscar al ingeniero mexicano.

“Estuve asomándome por la ventana para verlo regresar pero eso nunca pasó, a las 3:00 pm. Le llamo al esposo de mi prima Javier para decirle que Wil, se había salido sin ninguna de sus pertenencias más que con su celular y las llaves de la casa. A las 4 pm, vuelvo a llamarle para decirle que no había regresado y era muy raro porque él no sale a caminar tanto tiempo. A las 5:30 de la tarde, voy a las oficinas de renta del complejo de apartamentos donde vivimos, Lake Village of Rochester Hills, con el objetivo de preguntar si había cámaras de seguridad, respondiéndome que no, enseguida me preguntó ¿qué estaba pasando? Le expliqué que mi esposo no había regresado a la casa desde las 11:30 am, suponiendo que salió a la misma hora que yo salí, ella me ayudó a contactarme con la Policía. El oficial de Policía llegó después de 15 minutos y le expliqué la situación, de que mi esposo no había regresado a casa y que él no es así, me hizo muchas preguntas como si nos habíamos peleado. Le dije que no. También preguntó si mi esposo consumía algún tipo de droga. Les dije que no. Le dije que de lo único que estaba segura, era que él llevaba sus tenis skechers. Llegó la noche y Wilberth no regresó a dormir”, añadió.

Cecilia Carrillo Preciado señaló que en EU han tenido acercamientos con las autoridades del Oakland County, y ya ha entablado comunicación con Fernando González Saiffe, cónsul titular en Detroit.

“El viernes 8 de septiembre llevé su computadora de trabajo a Continental, para pedir apoyo, y desde el inicio me lo dieron. Cuando regreso a mi casa, hay dos detectives esperándome para preguntarme sobre mi esposo, la entrevista fue en nuestra casa, fueron las mismas preguntas. Revisaron mi casa, y no hay pistas. Yo antes de llegar a mi casa, había posteado en ‘Mexicanas en Michigan’ que necesitaba ayuda para recorrer el camino de bicis y peatones para buscar a mi esposo, hubo alrededor de 30 personas a las 10 am; buscándolo, no hubo una sola pista”, lamentó.

Quinto Poder tiene conocimiento de que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está informada del caso.

