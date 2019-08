Desaparece único pato de la presa Los Santos

Guanajuato capital.- El único pato que quedaba en la presa de Los Santos, y que mucha gente lo alimentaba, hoy por la mañana ya no apreció al llamado de los visitantes; se presume que alguien se lo llevó.

El pequeño pato que está acostumbrado a convivir con los humanos, salía del embalse para recibir alimento de quienes lo visitaban.

Hoy al acudir un adulto mayor a la presa de Los Santos, en el barrio de Marfil, se llevó la sorpresa que el animalito no acudió a ser alimentado.

Piden a quien se lo llevó lo regrese, pues es el alma de la presa.

Buenos días y disculpen mi atrevimiento. Me gustaría me ayudaran a difundir para que lo regresen. Se trata del pato que estaba en la presa de Los Santos. Mi papá le da de comer todos los días y hoy regreso triste porque ya no lo vio. Este pato es la alegría de la presa porque es libre y sociable con muchos niños y personas mayores. Pido su apoyo para difundir y lo regresen por favor”, publicaron en redes sociales.