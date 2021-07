Celaya, Guanajuato.- “Hasta el día de hoy, no he encontrado a mi hija” fue el mensaje que dio Concepción una madre angustiada, como testimonio de lo que ha vivido a cuatro años de la desaparición de Luz María.

“Y no se la llevó el novio, no se fue porque ella quiso, un hombre de la puerta de mi casa se la llevó, y desde entonces para mí ha sido un gran calvario porque no sólo me dejo sin hija. Yo tengo un lema: dejaron a una hija sin madre y a una madre sin hija, porque dejó una niña de cinco años en ese entonces, ahorita ya va a cumplir nueve años”, contó la mamá al borde de las lágrimas.

Lo más doloroso es cuando su nieta le pregunta “mami Conchita ¿y cuando regresa mi mami? La extraño, me duele la panza, me duele el corazón”.

Buscan incansablemente a sus familiares desaparecidos

Ese dolor lo convierte en fuerza, porque ha tocado puertas, las mismas que se le han cerrado, pero sin quedarse de brazos cruzados ha seguido buscando y preguntando para poder encontrar a su hija Luz María.

“No teníamos en Guanajuato una ley de personas desaparecidas, menos una comisión de búsqueda de personas y todavía mucho menos una ley de ausencia y tampoco una comisión de atención a víctimas. Cómo podíamos nos trasladábamos a las mesas de trabajo y a pedir que como desaparecidos no se nos revictimizará y nos señalarán con el dedo porque hasta parece que somos personas que apestamos, piensan que los desaparecidos desaparecieron porque andaban mal”, señaló Concepción ante el público.

Resaltando que eso no es cierto y lo dice como madre de familia y como madre de una persona desaparecida.

Ahora que ya hay una comisión de búsqueda de personas y una ley de ausencia, los desaparecidos tienen voz, ellos son su voz.

Piden unirse a la búsqueda de familiares desaparecidos

“Incansablemente hemos luchado, tocando puertas a favor de los desaparecidos y de las comisiones y yo les dijo, no nos señalen con el dedo, nosotros no somos delincuentes, no buscamos culpables, nosotros solamente buscamos a nuestros desaparecidos, porque nuestras familias ya no somos familias, infortunadamente cuando hay un desaparecido hasta la familia se voltea, da la espalda”, comentó Concepción.

Finalmente a todas las personas que buscan un desaparecido les dijo que se unan, para que sean encontrados, y que hagan la respectiva denuncia, porque sin denuncia es como si no existieran.

Ya que han encontrado muchos cuerpos pero no han sido reclamados, todo por no haber denuncia, seguimiento o pruebas de ADN, por eso deben de hacer la denuncia, en la Comisión de Personas Desaparecidas o en el Ministerio Público.

Colectivo ‘Luz y Justicia’ cumple un año buscando a desaparecidos

Este testimonio fue parte de las actividades del programa que realizó el Colectivo “Luz y Justicia” de Juventino Rosas que conmemora un año de lucha.

Este colectivo se integra por familias de personas desaparecidas de varios municipios y en la plaza del jardín principal de Juventino Rosas se realizó este programa.

Dentro de las actividades se recibieron a miembros del colectivo de todo Guanajuato, además mensajes de autoridades del colectivo.

Uno de los momentos más emotivos fue la oración y reconstrucción del árbol de la esperanza.

Después de la comida hubo una conferencia y la clausura del evento.

AM