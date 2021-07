Guanajuato, Guanajuato.- Jorge Enrique Rodríguez Muñoz es el segundo maestro desaparecido en Guanajuato en poco más de un año, lo que hace sentir insegura a la comunidad docente y estudiantil en el estado.

Compañeros de Jorge Enrique Rodríguez Muñoz se presentaron en el Palacio de Gobierno para entregar una solicitud de búsqueda urgente a autoridades estatales, esto a un mes de la desaparición del profesor junto a su primo César Emmanuel Salazar Rodríguez en la carretera Juventino Rosas.

Acompañados por el representante de la plataforma por La Paz y la Justicia, Raymundo Sandoval Bautista, recordaron que el caso de estos primos es parecido al de la maestra Guadalupe Barajas Piña, desaparecida en Salvatierra y localizada sin vida en este mismo municipio un año después.

Maestros de San Luis de la Paz se sienten inseguros tras la desaparición de su compañero Jorge Enrique Rodríguez Muñoz. Foto: Yajaira Gasca

“Este caso guardando sus debidas proporciones es similar al de la maestra Lupita, no solo porque la carta que se entrega hoy establece que las maestras, maestros y estudiantes ya no están tranquilos en Guanajuato, se establece que ya no están exentos de que les desaparezcan”, dijeron.

El personal del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 34 de San Luis de la Paz Guanajuato leyó la carta que entregaría al Gobernador y también otro mensaje de solidaridad escrito por estudiantes y alumnos de esta misma institución para Jorge.

“La desaparición del maestro Jorge Enrique nos recuerda que quienes trabajamos en la docencia no estamos seguros, ya que podemos ser víctimas de la terrible violencia que afecta a nuestro país y lo vulnerables que somos”, dijo una compañera del docente.

Desaparecieron primos el 13 de junio

Los primos Jorge Enrique Rodríguez Muñoz y César Emmanuel Salazar Rodríguez viajaban el 13 de junio en compañía de otros familiares y amigos por la carretera Juventino Rosas, entre las comunidades de Morales y Pozos, cuando se le ponchó una llanta al vehículo en el que viajaban. César vive en Estados Unidos y estaba en Guanajuato para visitar a su familia.

Cuando pararon en la carretera para tratar de reparar la llanta del vehículo, las personas que viajaban con ellos se cambiaron a otra unidad con la que viajaban en caravana. Cuando esta se alejaba escucharon detonaciones de arma de fuego, pero por temor no regresaron. Desde entonces se desconoce el paradero de los primos.