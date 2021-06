Planta Yolanda Ramírez a familias de desaparecidos

Irapuato, Guanajuato.- Familiares de personas desaparecidas fueron plantados por la Fiscal Especial en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Yolanda Ramírez Domínguez.

A la reunión asistieron familiares de 6 personas víctimas de desaparición, quienes se mostraron molestos por la acción de la funcionaria.

Karla Martínez Jiménez, integrante del colectivo “Hasta Encontrarte” señaló que tenían agendadas citas los días 23, 24 y 25 de junio. A la del 23 sí asistió, pero a la del 24 no.

El día de hoy que ya estábamos ahí salió su colaborador, me avisó que Yolanda no iba a poder asistir por causas de fuerza mayor, mi enojo fue porque nos dijo que él podía leer las carpetas y podía estar atendiendonos, pero obviamente las familias lo que necesitan es la entrevista con Yolanda”, dijo.

Resaltó que algunos de los asistentes acudieron de otros municipios, mientras que otros pidieron permiso en sus trabajos para poder ir, por lo que se les hacía de mal gusto no ser atendidos.

Yolanda está jugando con los tiempos de las víctimas, ella tiene contacto conmigo, el día de ayer ella me pudo haber dicho en la reunión o por teléfono que no iba a poder asistir el día de hoy y nosotros hubiéramos cancelado (...) nosotros estamos muy interesados en que la lectura de carpetas y revisión, se haga”, refirió.

Karla Martínez mencionó que en la primera reunión se detectaron irregularidades en las investigaciones, entre las que se encuentra que no se hicieron geolocalizaciones de los celulares de los desaparecidos, lo que pudo ayudar a encontrarlos.

Al señalárselo yo a Yolanda se molestó bastante conmigo (...) ella me dijo que yo estoy manipulando a las víctimas, lo cual le pedí que se retractara inmediatamente porque yo no puedo manipular a las víctimas, ellos no son manipulables.