Desaparecidos Guanajuato: sin avances de los reconocidos en Ceresos

Irapuato, Guanajuato.- A una semana de que 15 personas desaparecidas fueron reconocidos por presos de los Centros de Readaptación Social de Irapuato y Valle de Santiago, aún no se tienen avances de las investigaciones, mencionó informó Julio Sánchez Pasillas, creador de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Informó que en el Cereso de Irapuato hubo 11 desaparecidos posiblemente reconocidos y en el de Valle de Santiago cuatro, sin embargo, a una semana de que visitaron Guanajuato, aún no tienen información de si hay avances en investigaciones tanto de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas como de la Fiscalía de Guanajuato.

Señaló que habló con una compañera del colectivo a la que su hija la traen en trata de blancas, le dijo que entregó la ficha y les dio teléfonos para comunicarse, pero la mamá de la desaparecida, le comentó que la Comisión Nacional de Búsqueda no les ha dado respuesta.

Mencionó que en un principio la Comisión Nacional les había comentado que ya había personas investigando, pues los presos les había comentado que estaba en un punto donde estaba siendo prostituida por medio de páginas de “scorts”, pero después de eso ya no ha tenido contacto, ni información.

Lo esperado es que ya hubieran preguntado o (dicho) dime más de los tatuajes que trae o dime más de las características o cómo crees que está ahorita, en fin, alguna comunicación pero a lo que me dice la señora, lejos de esto, lo único que ha pasado es que la dejan en visto y no le responden cuando les hace una pregunta”, refirió.

Asimismo, explicó que al parecer las autoridades de Guanajuato no han hecho nada por investigar, lo que les preocupa pues para ellos las búsquedas tienen que ser lo más inmediato posible.

Yo pienso que sí hay cierta resistencia al apoyo y a la rapidez con la que se debe de actuar, pero ahi si no me atrevería a ir más allá porque apenas son las víctimas de Guanajuato las que pudieran decir, porque sí se dieron posibles positivos de Guanajuato, ellos serían los que pudieran decir que tan lento, que tan rapido va, hasta ahorita no me han hecho preguntas, ni me han preguntado nada las autoridades, ni las compañeras que dieron posible positivo”, agregó Sánchez Pasillas.