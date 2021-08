Desaparecidos Irapuato: marcharán en su honor y por justicia el 30 de agosto

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de la conmemoración del día internacional de la desaparición forzada, el colectivo ‘Hasta Encontrarte’ está realizando una marcha el 30 de agosto a las 4 de la tarde y la cual partirá del estadio Sergio León Chávez al centro de la ciudad.

Bibiana Mendoza Negrete, integrante del colectivo comentó que se tomó la decisión de participar en la conmemoración de este día con la marcha para hacerle honor a la memoria de sus desaparecidos y también exigiendo justicia por ellos.

Va a ser el lunes 30 por la tarde, va a salir del estadio Sergio León Chávez, va a ser una marcha totalmente pacífica, está abierta a todo el público, de hecho nos interesa mucho que vaya gente que no pertenezca a ningún colectivo y que empiecen a perder el miedo o gente no ha puesto la denuncia por tener un familiar desaparecido”, dijo.

Informó que van a llegar hasta la presidencia municipal donde colocarán alguna prenda de sus familiares.

De la persona desaparecida vamos a llevar un objeto, el que se encuentre porque hay muchas personas que a veces no tiene algún objeto, nos tocó la historia de una familia que le habían quemado la casa y que no tenían nada de su familiar, más que un escapulario”, refirió.

La invitación es abierta al público y pueden acudir de cualquier parte del estado o hasta del país, sin embargo, sabe que varios colectivos van a tener eventos esos mismos días.

Nosotros lo que buscamos es hacer más visible el tema, pues hay muchos desaparecidos, como en Pénjamo y tenemos registro de que haya las autoridades han incumplido algunas cosas, por ejemplo, no han querido recibir la denuncia prodesaparición de manera inmediata, fue una adolescente e hicieron esperar a la familia 76 horas cuando va en contra de la ley y el protocolo”, mencionó Mendoza Negrete.

Explicó que la marcha también tiene como motivo enseñarle a todas las personas que no están solas, así como también concientizar a las personas de Irapuato sobre las desapariciones forzadas.

Informó que seguirán realizando este tipo de marchas hasta que las autoridades hagan caso a las solicitudes y los encuentren a todos, pues no han dado respuesta a todos.

Yo creo que dejaremos de marchar o manifestarnos, primero, el día que nos los devuelvan a todos y cuando hablo de todos, hablo en general, no importa el colectivo al que pertenezcan o si no pertenecen a uno, sino en general a todos los desaparecidos del estado, sino también cuando veamos que todas las autoridades e instituciones han mejorado y que no tengan que tener un colectivo atrás presionando”, concluyó.