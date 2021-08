Rosario buscaba a su hijo desaparecido y acabó ejecutada

León, Guanajuato.- Rosario Zavala Aguilar fue asesinada el 16 de octubre del 2020 en su casa ubicada en la colonia Villas de San Nicolás en León.

Autoridades nunca dieron a conocer alguna línea de investigación sobre el crimen, pero familiares de Rosario han decidido hacer público que ella pasó mucho tiempo buscando a su hijo que fue privado de su libertad y continúa desaparecido.

El 23 de diciembre de 2019 hombres armados secuestraron a Yatziri Misael Cardona y desde entonces Rosario comenzó a pedir ayuda a las autoridades locales mientras buscaba por su cuenta, pero nunca logró traer de vuelta a su hijo a casa.

En una entrevista con el medio digital Animal Político, Rosario relató que esa madrugada, alrededor de las 2:20, ella se encontraba en el tercer piso de su casa porque estaba enferma mientras que su hijo estaba en la planta baja.

Él no salió por su propia voluntad, no, de aquí sacaron a mi hijo”, contó para Animal Político.

Detalló que eran dos personas armadas que se llevaron a su hijo en una camioneta Honda color vino.

Rosario incluso los enfrentó, pero no consiguió evitar el secuestro.

Después de que las autoridades no dieran resultados de la investigación, Rosario se unió a un equipo de búsqueda de personas desaparecidas, colocó pancartas y dio volantes con la foto de su hijo y estuvo buscándolo por casi todo el estado.

Según el portal digital, la Fiscalía del estado de Guanajuato le dijo a Rosario que la desaparición de su hijo era el resultado de que ella había vendido drogas ocho años atrás.

Aparentemente una célula de un grupo criminal le había ofrecido a Rosario regresar a la venta de drogas, pero como ella se negó, se llevaron a su hijo como castigo.

Meses antes de su asesinato, Rosario ofreció la entrevista para platicar de la búsqueda de su hijo y dijo que era acosada por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y militares.

De hecho, presentó videos de cámaras de vigilancia en donde se aprecian elementos de las tres corporaciones que presuntamente allanaban su casa en busca de drogas.

“Tenemos como un mes que vienen que porque hicieron llamadas anónimas se meten, me revisan la casa, me la catean en la mañana, tarde y noche, ya los he dejado pasar y no me han hallado nada, porque pues no tengo nada que esconder”, acusó Rosario.

Fue la Fiscalía del Estado en donde le recomendaron que levantara una denuncia en Derechos Humanos.

“En vez de que me estén investigando a mí, por qué no investigan en dónde está mi hijo”, dijo.

Pero lejos de encontrar a su hijo, se topó con la muerte.

Eran las 6:47 de la mañana del 16 de octubre del 2020 cuando al menos dos hombres armados entraron a la casa de Rosario y le dispararon en seis ocasiones.

Antes de irse, los sicarios le dejaron una cartulina con el siguiente mensaje:

Eso te pasó por hablar demasiado”.

Rosario fue llevada en un auto particular al Hospital Pediátrico, pero no resistió y murió en la sala de emergencias.

Ahora sus hijos piden a las autoridades protección y que continúe la búsqueda de su hermano Yatziri Misael.

Respecto al caso, la Fiscalía General del Estado se ha mantenido en completo silencio.

MCMH



