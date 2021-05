Leticia, Conchita, Mary, Sandra, Edith… Dejan sus vidas para buscar a sus hijos

Guanajuato, Guanajuato.- Todas tenían una vida normal, todos los días acudían a sus trabajos o hacían sus labores en el hogar, pero la vida les cambió en un momento cuando sus hijos desaparecieron.

Sus vidas ya no son las mismas, son madres que se volvieron buscadoras, investigadoras, todólogas. Comparten dolor, pero también esperanza, lloran cada que recuerdan a sus hijos pero esperan justicia, no se cansan de buscarla.

Murió su hijo, desaparece su hija

De tres hijos de Leticia, sólo uno está con ella.

En agosto de 2019 Leticia Almanza apenas se recuperaba de la pérdida de su hijo mayor, de 27 años, fallecido en un accidente, cuando Aurora, su hija, desapareció.

“Empezaba a salir adelante. El día que ella desapareció se me vino el mundo encima y desde esa fecha, la fecha (10 de mayo) ya no sigue siendo la misma”, recuerda Leticia.

Aurora también tenía 27 años al momento de su desaparición, es su única hija, su mejor amiga y muy amorosa, por eso ha sido para Leticia un infierno su desaparición. A veces siente miedo de perder la razón, pero la mantiene cuerda la esperanza de encontrarla.

De sus tres hijos ahora solo está uno con ella, el menor, además de todas las integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, con quienes ha formado una familia que le apoya a seguir adelante.

'De esta búsqueda no hay descanso'

Conchita Sierra es buscadora de tiempo completo, ella vio cuando se llevaban a la fuerza a su hija Luz María.

Hace tres años y medio Conchita Sierra vio cómo se llevaron a su hija, Luz María García Sierra; cuando denunció en el Ministerio Público le dijeron que la joven se había ido con el novio. Hasta ahora no ha vuelto.

Todo se transformó desde entonces, Conchita tuvo que quedarse al cuidado de su nieta, quien en enero de 2018 tenía 5 años y hoy está a punto de cumplir 9.

Ahora ya no es ama de casa, sino buscadora de tiempo completo.

“Uno deja de ser ama de casa, deja de trabajar para buscar, no hay descanso, no hay noche que uno pueda dormir bien por la angustia que está pasando uno por la desaparición de su familiar, en este caso de mi hija”, dice Conchita, hoy líder del colectivo Luz y Justicia.

Dejó de vender bisutería y el hogar ya no es prioridad para ella. A veces tiene que dejar encargada a su nieta porque la mayor parte de su tiempo lo ocupa en buscar a su hija, pero también para apoyar a las otras integrantes del grupo.

“Me falta un pedazo de mí y no puedo estar a gusto en mi casa, me da esa sensación de salir a buscarla, porque no puedo estar en mi casa, todo me recuerda a ella”, sostiene.

Ramona: Himno de búsqueda

Sandra Mercado era comerciante, dice que tenía una vida color de rosa hasta que arrebataron a su hija Ramona Ramos, cuando tenía 14 años. Aquella niña hoy tiene 17 años y su madre resiste sin ella.

Para aguantar la angustia, Sandra convirtió a su hija en canción: “Ramona Ramos, presente”, se llama la composición escrita por Vivir Quintana.

La letra relata cómo desapareció la joven y cómo ha sido la vida de su mamá desde ese día que no volvió a casa.

“Sigo aquí con mi voz persistente, busco y busco de viernes a viernes por volver a mirarte en casa, a tu madre ya nadie la para”, dice la canción

Sandra quiere que la canción de Ramona se convierta en un grito de protesta, no solo para ella sino para todas las madres de desaparecidos.

Soñaba con un taller, ahora busca a su hija

Los sueños de Edith Lendechy quedaron atrás, ahora se enfoca en buscar a Eamona, su hija.

Edith Lendechy García se dedicaba a la costura, tenía un trabajo formal y tenía el sueño de tener su propio taller de manufactura, pero todo eso quedó atrás cuando desapareció su hija hace seis meses.

“Se detiene tu vida, se te acaban los proyectos, se te acaban los sueños... yo tengo ya cinco meses sin trabajar, soy costurera, ya no pude concentrarme. Mi patrona me dijo ‘vete a buscar a tu hija porque no estás aquí, sí llegas pero no estás, entonces primero lo primero’ y pues sí, dejé de coser”, señala.

Betzabé Aguilar Lendechy tiene 31 años y dos hijos. La última vez que la vieron fue en Apaseo el Grande, cuando fue a dejar a uno de sus hijos con su papá.

Edith dejó de ser costurera y ahora es buscadora, el sueño de tener su propio taller se transformó en el deseo de volver a ver a su hija y a ella le ha hecho una promesa: no parar hasta encontrarla.

Termina la búsqueda para Mary

Mary Flores encontró a su hijo en el Servicio Médico Forense, ahora se dedica a apoyar a otras mamás.

Mary Flores trabajaba en una tienda de artesanía, pero renunció a esa labor para buscar a su hijo Alberto Rojas, desaparecido el 19 de junio de 2020.

Su búsqueda duró un mes: lo encontró sin vida un mes después.

“Yo encontré a mi hijo, desafortunadamente no lo encontré en las condiciones que hubiera querido, ahorita soy apoyo de todas esas madres que sufren el mismo dolor que sufrí yo”, dijo.

Mary lo localizó sin ayuda de las autoridades, a pesar de que la Fiscalía del Estado le hizo pruebas de ADN, éstas nos sirvieron, ella lo localizó en el Servicio Médico Forense.

“Mi vida se paralizó por completo, yo vivía solamente para buscarlo… tal vez fue sólo un mes, pero se me hicieron siglos”.

Por eso aunque Mary logró cerrar un ciclo sigue apoyando a las madres que aún no encuentran a sus seres queridos.

“El mismo dolor que yo siento es lo que me motiva a seguir apoyando a todas esas personas que no encuentran a sus hijos, a sus hijas, ya pasé por eso y les sigo brindando mi apoyo”.