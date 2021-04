Desaparecidos: Preocupa aprobación de ley de Fiscalía General

Irapuato, Guanajuato.- Si la ley orgánica de la Fiscalía General de la República se llegase a aprobar, esto causaría un gran retroceso a nivel nacional en el tema de personas desaparecidas, mencionó Bibiana Mendoza, vocera del colectivo ‘Hasta Encontrarte’.

Comentó que en el caso de que se autorice, sería un gran retroceso a nivel nacional, pues les ha costado demasiado que las fiscalías de los diferentes estados les brinden información a los familiares de los desaparecidos, como cuántas carpetas existen, cómo le han hecho para resolver, datos de cuerpos y demás.

“Si de por sí ellos se hacen a un lado, cuando se apruebe la ley orgánica va a ser muy difícil, estatalmente, que podamos exigirle a la Fiscalía, ellos ya no serían los primeros respondientes cuando haya una persona desaparecida, ya no tendrían la obligación de darnos información, que ahorita todavía tenemos la facultad de pedir y que a pesar de que tenemos la facultad y el derecho, no nos la dan”, agregó.