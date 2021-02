Desaparecidos en Guanajuato: piden a Fiscalía ayuda para encontrarlos

Salamanca, Guanajuato.- Familias de desaparecidos sostuvieron una reunión con personal de la comisión estatal para búsqueda de personas para pedir ayuda.

En la reunión de más de dos horas, entre personal del colectivo “Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos”, encabezados por la salmantina Alma Lilia, estuvo personal de la Fiscalía del Estado, con su comisión de búsqueda de personas, la cual es encabezada por Héctor Alonso Díaz Ezquerra.

En esta reunión, salmantinos que tienen más de tres años a sus familiares desaparecidos pidieron ayuda para poder dar con el paradero de ellos.

'Que nos apoyen'

Mi familiar fue desaparecido desde enero del año pasado y se encuentra en una fosa clandestina en Guadalajara, el cuerpo fue identificado por las prendas que él tenía y no por sus facciones, y lo que nosotros pedimos aquí es que nos apoyen en cómo traernos sus restos aquí a Salamanca” detalló una integrante del colectivo de "Salmantinos Desaparecidos".

Mediante estas acciones, Héctor Alonso detalló que ellos puedes coadyuvar para ver las acciones necesarias y poder verificar la identificación de las personas desaparecidas, y de ser positivo se pueden hacer las gestiones para poder exhumar los restos y poder ser entregados a sus familiares.

Díaz Ezquerra enfatizó que se levantó la información de cada uno para investigar a fondo cada una de las carpetas.

'Mi hijo está muerto'

Yo tengo un familiar desaparecido en Morelia, me tomaron pruebas de ADN y hace poco intenté hablar, pero me dijeron que no podían darme información por teléfono; mi familia es de escasos recursos, mi esposo es diabético al igual que yo y no podemos solventar los gastos para yo ir a Morelia y seguir el caso", comentó un integrantes del colectivo.

"Yo ahorita no puedo asistir, en diciembre me llegó un mensaje donde me dijeron que mi hijo está muerto, y a las afueras de Morelia al sur con más personas, yo intenté ir y desgraciadamente por los nervios me enfermé y no pude ir".

El colectivo y autoridades acordaron en realizar en un lapso de ocho días una reunión vía videollamada en el que presentará el programa para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos.

Desde el pasado cuatro de julio del año pasado que empezamos acciones en esta comisión como tal es ir hacia estas búsquedas y regresar a los desaparecidos con sus familiares", dijo el comisionado de la Fiscalía.

HLL