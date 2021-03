Desaparecidos. Admite Zamarripa retraso en identificación de cuerpos hallados en fosas

Guanajuato, Guanajuato.- El fiscal Carlos Zamarripa “hizo hincapié en que hay un retraso por parte de la unidad de antropología forense” en la identificación de cuerpos, afirmó Yadira González, del colectivo de familiares de desaparecidos 'Hasta Encontrarte'.

Esto lo reconoció durante la reunión privada que sostuvieron ayer tres colectivos con el Fiscal General de Guanajuato durante hora y media.

Acordaron que el 29 de marzo iniciará la mesa de identificación forense que solicitaron familiares de desaparecidos. Cortesía FGE

En dicha reunión le preguntaron cuántas personas están sin identificar, pero no les dio el dato, sólo comentó que han identificado 8 cuerpos y entregado 20.

Tampoco les informó dónde estará ubicado el panteón forense.

Así lo dieron a conocer Yadira y Viviana Mendoza, representantes de colectivos de familiares de desaparecidos, en conferencia de prensa posterior.

Señalaron que lo que sí lograron es que el próximo 29 de marzo, la Fiscalía del Estado iniciará la mesa de identificación forense de personas desaparecidas, la cual habían solicitado desde diciembre pasado.

Dicha mesa consiste en que primero, ese órgano le dará a los colectivos de los familiares toda la información que tenga sobre los cuerpos sin identificar y cómo se están resguardando, y ésta se cotejará con la información que tienen los familiares.

Niegan que participen en búsquedas especiales

Yadira González añadió que el Fiscal General dio “un rotundo no” a la petición de que los familiares de desaparecidos para que participen en los trabajos de búsqueda de cuerpos que tengan un tinte de homicidio clandestino o desaparición forzada, solo como observadores.

También le solicitaron que la Unidad de Homicidios no participe en las exhumaciones porque no conoce los protocolos, como ejemplo, mencionaron que el miércoles en Rincón de Tamayo sacaron los cuerpos con ganchos y los arrastraron con camionetas, escenas que son muy dramáticas para los familiares.

En respuesta, Zamarripa Aguirre dijo que para él es un trabajo apegado a Derecho.

Le expusieron además que cuando estuvo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, en una semana encontraron varios cuerpos, pero cuando llegó la Comisión Estatal no encontraron ninguno.

Viviana Mendoza señaló que ésta es la ocasión en que Carlos Zamarripa les ha dado más tiempo a los familiares de personas desaparecidas y que hubo apertura de su parte, pero que si las recibió fue porque hicieron el plantón en el Teatro Juárez.

Llegamos a este puente de diálogo, es bueno, lo más importante es que los familiares lleguemos a encontrar a nuestros seres queridos. (...) Nosotros no somos culpables de la violencia en el estado", dijo Viviana.



“Se le dijo a Zamarripa y a la gente de Gobierno del Estado que no nos vean como el enemigo. Hoy es un primer paso, es un puente de comunicación y vamos a darles un voto de confianza porque ya hay una fecha pactada para el día 29.

“La reunión era muy sencilla, hacer una serie de peticiones de lo que pasó en El Sauz. Dejan la mitad de los cuerpos, dejan prendas”, expresó.

En el encuentro con el Fiscal estuvieron los colectivos Proyecto de Búsqueda, Hasta Encontrarte y De Pie Hasta Encontrarte.

Por la noche avisaron que las buscadoras se quedaron ayer en su plantón en el Teatro Juárez, pues no estuvieron de acuerdo con el contenido de la minuta que les envió Zamarripa sobre los acuerdos de la reunión.

Las buscadoras permanecieron anoche en el plantón que instalaron afuera del Teatro Juárez. Foto: Catalina Reyes

También estuvieron los defensores de Derechos Humanos Raymundo Sandoval y Fabrizio Lorusso.

Realizarán mesa mensual con la Fiscalía

En un comunicado de prensa, la Fiscalía del Estado informó que Carlos Zamarripa refrendó su compromiso con familiares de personas desaparecidas, y que se lograron los siguientes acuerdos:

Realizar una mesa de trabajo mensual, la primera será la última semana de este mes en las instalaciones de la Fiscalía.

Crear un canal de comunicación entre la Fiscalía y colectivos, con los miembros que ellos designen. Los colectivos serán los encargados de entregar los nombres de quienes serán los enlaces designados.