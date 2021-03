Desaparecidos. Suman 20 cuerpos hallados en fosas clandestinas de El Sauz de Villaseñor

Celaya, Guanajuato.- En 11 días de trabajo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato exhumaron 20 cuerpos de las fosas clandestinas halladas en la comunidad El Sauz de Villaseñor.

Las 'buscadoras' dijeron sentirse defraudadas por las autoridades, pues desde que localizaron el predio se han enfrentado a una serie de irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado.

Nos sentimos defraudados porque según, trabajamos en conjunto. El viernes encontramos otro cuerpo. Nos dijeron que se iba a quedar bajo resguardo de la Policía Municipal para retirarlo, pero la Fiscalía no respetó el acuerdo", dijo la señora María, una de las 'buscadoras'.



El pasado viernes 5 de marzo, los colectivos, en coordinación con las autoridades, encontraron otro cuerpo, y de acuerdo a lo acordado con la Fiscalía, lo exhumarían hasta el lunes.



La Fiscalía informó que el sábado la Policía comentó que había coyotes. Sacaron el cuerpo ese día, pero a nadie de los colectivos le avisaron. No tenemos ningún dato certero" dijo la señora Edith, otra de las 'buscadoras'.



Respecto al cuerpo número 19 que encontraron el viernes, no cuentan con información clave, no saben si estaba vestido, si tenía zapatos u otro dato que pueda ser de ayuda para que las familias de víctimas puedan determinar si se trata de sus seres queridos.

Los únicos datos que hasta la tarde del lunes mencionaron las autoridades a los colectivos, fue que se trató de un hombre "con la nariz chueca y un diente frontal, de los centrales, más grande que los demás".

"La Fiscalía dijo que no se querían arriesgar a que la fauna se acercara a los restos. Fue una respuesta inmediata, nos dijeron", explicaron las mujeres.

Este lunes, a la una de la tarde encontraron el cuerpo número 20, pero dijeron que no se iban a retirar hasta que lo sacaran y pudieran verlo.

Las madres de desaparecidos exigen a las autoridades que respeten los protocolos y acuerdos para avanzar en el terreno donde han marcado al menos 100 puntos positivos donde podría haber más restos humanos.