Desaparición de Seguro Popular dejará 3 millones de afectados en Guanajuato

Guanajuato.- Un grave retroceso en materia de Salud Pública es lo que avizora el secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez.

Esto luego de la aprobación de la desaparición del Seguro Popular en la Cámara de Diputados y la propuesta de creación del Instituto de Salud para el Bienestar.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Me parece que es solamente una ocurrencia de cambiar no solamente de nombre sino querer centralizar todos los recursos cuando esto históricamente se vio que no funcionó, no solamente en México, no ha funcionado en otros países como Venezuela", apuntó.