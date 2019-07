Desaprueba alcaldesa dichos de director pero descarta destitución

Celaya.- La presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, descartó la posibilidad de destituir al titular de Instituto Municipal de Arte y Cultura.

Aunque regidores de oposición han reiterado que insistirán en que se dé la remoción del titular del instituto, la alcaldesa volvió a defender su trabajo.

Esto luego de que el Instituto Tecnológico de Celaya y el Conservatorio de Música se unieran a los reclamos para pedir respeto de director ante sus declaraciones escuchadas en un audio.

"No coincido con el punto de vista, comentarios más que desafortunados, sin embargo, en su trabajo ha sido una persona que nos ha estado dando resultados.

Con sus resultados en el trabajo (recuperará la confianza) y los ha tenido. Yo me voy al tema del trabajo, los resultados los ha tenido. También consideren que todas las dependencias y las instalaciones merecen mucho respeto"

Aunque reprobó los dichos del director, finalmente los respaldó para continuar en el cargo.

Un director es una figura de autoridad, si hay alguna queja que la pongan, dijo Elvira Paniagua./Foto: Archivo

Agregó que en las reuniones con ella jamás se expresa como lo hace en el audio exhibido, pero que es una situación que nunca se lo permitiría.

Señaló que el titular de cultura no es una persona aunque sí reconoció : "me dejas en la reflexión".

"Un director es una figura de autoridad, si hay alguna queja que la pongan. Él regularmente de expresa hacia mí como alcaldesa pero mucha gente me dice Elvirita y a mí no me causa mayor conflicto. No ( contempla despedirlo)", dijo.

"Nada más les puedo decir que yo hablé con él el lunes, platicamos el tema, le di mis puntos de vista, que he comentado también con ustedes y hubo una disculpa hacia una servidora por desatino en los comentarios".