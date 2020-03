Descarta AMLO que operativo en Guanajuato sea similar al de Culiacán

León, Guanajuato.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el operativo de ayer en la carretera Juventino Rosas-Celaya, no tenía la intención de capturar a José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

AMLO calificó los bloqueos carreteros como una reacción propagandística de la delincuencia.

Durante la mañanera de hoy, López Obrador comentó que se han realizado detenciones y descartó que se haya tratado de un caso similar al que sucedió en Culiacán cuando se capturó a Ovidio Guzmán y después fue liberado tras la presión de los grupos criminales.

No fue un operativo con ese propósito, es que han habido detenciones. No tiene nada que ver con Culiacán, es una cosa distinta y se está actuando y esa es una reacción y va a continuar la participación de las Fuerzas de seguridad”, dijo.

Tras el operativo, al menos 17 vehículos fueron quemados en las carreteras que conectan a Celaya con siete municipios. A lo que AMLO comentó que “afortunadamente no pasó a mayores el hecho”.

Reiteró que la Federación realiza un tratamiento especial para disminuir la inseguridad en Guanajuato. Por lo que la entidad tiene el despliegue más grande de elementos de la Guardia Nacional de todo el país.

Fue un acto de reacción de grupos de la delincuencia, por cierto, aparatoso, publicitario, propagandístico. Pero sin mucha base social, ya no es lo de antes y afortunadamente no pasó a mayores, nosotros estamos atendiendo de manera especial a Guanajuato tomamos esa decisión porque eran muchos los homicidios, a veces la diferencia de un día es Guanajuato”.

El Presidente lanzó un mensaje para los guanajuatenses en el que dice que se va a seguir trabajando para devolver la paz al Estado. Destacó que aunque lentos, hay avances en el tema desde que comenzó la intervención del Gobierno Federal.

“Están trabajando y actuando la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, se está avanzando, poco, pero se está avanzando para garantizar la paz, la tranquilidad. Sobre todo, están bajando los homicidios desde que intervenimos, porque llegamos a tener en Guanajuato 20 homicidios diarios y tomamos la decisión de actuar”.

Exhortó a los cómplices de la delincuencia organizada a no “darles protección” a los criminales.

Decirles que es el momento de deslindarse, de salirse, que no les conviene eso. No respaldar, no apoyar, no darles protección a los delincuentes, que, si tienen mucha necesidad, que nosotros ayudamos, que hay muchos programas ahora para el bienestar, para sus hijos, para ellos mismos, de distintas formas”, señaló López Obrador.