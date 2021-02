Descarta Alejandra volver al Congreso

León, Guanajuato.- Ante el fallecimiento de la legisladora suplente Beatriz Yamamoto Cázares, la precandidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, no planea regresar al Congreso del Estado y se enfocará en armar su propuesta de campaña.

“Ya me fue aceptada la licencia, no tengo pensado regresar, no hay disposición legal que señale que tenga que regresar, hay mucho que hacer y el que a dos amos sirve con alguno queda mal”, declaró la panista en una conferencia de prensa virtual.

Para el segundo periodo del tercer año legislativo que inicia el 15 de febrero comentó que no veo asuntos tan delicados como para que se requiera su voto. Si hubiera necesidad de ello lo platicará con el PAN, pero hoy no es una posibilidad.

El Congreso del Estado puede funcionar con 35 legisladores sin problema. Ya iniciado el tercer año legislativo no es posible convocar a elección extraordinaria.

Agregó que si el Legislativo requiere de su apoyo en temas específicos, como los de Hacienda y Fiscalización cuya Comisión encabezó, puede asesorar sin un sueldo.

Alejandra lamentó la muerte de su compañera y amiga a causa del COVID-19.

“Mucha tristeza perder a una compañera de varias batallas. La enseñanza es que tenemos que seguir reforzando los cuidados, todos nos tenemos que cuidar”.

Tiempo para escuchar

Alejandra Gutiérrez informó que en los 54 días que restan para iniciar la campaña (4 de abril) seguirá escuchando a ciudadanos, organismos sociales, visitando gobiernos municipales, estatales, y centros especializados en políticas públicas.

También estudiando de otros países experiencias exitosas que puedan ser útiles.

“Lo peor es pensar que ya estamos bien y no buscar alternativas mejores en diferentes temas, no sólo en seguridad, en economía, desarrollo social, servicios”.

Por ejemplo, el 28 de enero estuvo en Querétaro con el alcalde Luis Nava, donde no solamente conoció políticas de seguridad, anotó, también de servicios públicos, visitó un centro de estudios en políticas económica y social. “Y seguiremos platicando con expertos para tener las mejores propuestas para León”.

Se le cuestionó sobre si mantendría la figura del Administrador de Servicios, y respondió que estará pendiente de los resultados y en su momento se evaluará.

“Estaremos revisando área por área. Se tienen que eficientar los servicios y analizando costo-beneficio...Hay que tomar las cosas que están funcionando, pero también habrá otras que se tendrán que dejar de hacer, priorizando al ciudadano”.

De ganar la elección, dijo no tener compromisos ni nombres para su gabinete. “Necesitamos al mejor en cada área, que cada uno sea mejor que su servidora en las áreas en que están, necesitamos especialistas en cada tema del Municipio”.

La precandidata a la Alcaldía de León recordó que la Comisión Permanente Nacional ya le aprobó, sin ninguna modificación, su planilla para el Ayuntamiento.