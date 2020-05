Descarta Diócesis de Celaya casos de sacerdotes con COVID-19

Celaya.- El Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, comentó que hasta el momento ningún sacerdote de la diócesis y de los que ofrecen ayuda espiritual ha presentado síntomas de COVID-19.

No gracias a Dios no, y esperemos que no se manifiesten (casos de Covid) si están yendo a atender y queremos que vayan bien cuidados, como esperemos estén todos los que trabajan en el sector salud” comentó el Obispo.