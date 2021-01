Descarta Instituto Electoral de Guanajuato ligar crimen de diputado Juan Acosta con elecciones

Guanajuato.- El presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Mauricio Guzmán Yáñez, dijo que no se puede ligar el asesinato del diputado panista Juan Antonio Acosta Cano con el proceso electoral.

No me es posible ligar ese lamentable acontecimiento con el proceso electoral, eso estará en manos de las autoridades correspondientes, que son las autoridades que investigan la comisión de los delitos”, señaló.

El analista en seguridad pública, David Saucedo, alertó que el homicidio del legislador fue un crimen político orquestado por el crimen organizado para infiltrarse en el próximo proceso electoral.

En este sentido, el presidente del Consejo General del IEEG lamentó los hechos, pero dijo que no es posible ligarlos con el proceso electoral.

"Nosotros lamentamos y reprobamos este hecho al igual que cualquier otro acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la vida de las personas, es un hecho lamentable y confiamos en que las autoridades competentes harán lo necesario para resolverlo y encontrar a las personas responsables”, enfatizó.

Sostuvo que el Instituto Electoral del Estado está al día en la organización de la elección del 6 de junio, haciendo todo lo que corresponde y listos para instalar todas las casillas y que la gente pueda emitir su voto.

Sobre la seguridad de la elección, dijo que hay coordinación con autoridades estatales y cuando se requiere con corporaciones estatales y nacionales, sin embargo, fue enfático en el sentido de que el órgano local no tiene atribuciones en materia de seguridad.

Nosotros no somos competentes en materia de seguridad pública, nuestra competencia es organizar las elecciones, no quiere decir que no sea un asunto que nos concierna, que nos interese y que nos ocupe, sin embargo, en ese aspecto nosotros confiamos plenamente en que las autoridades tanto en el nivel o en el orden federal, estatal o municipal harán lo que les corresponde para que podamos tener una campaña en donde los candidatos y las candidatas puedan llevar a cabo los actos que les corresponde”, enfatizó.