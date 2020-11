Descarta Ismael ser candidato del PAN a la alcaldía de Celaya

Celaya.- El empresario Ismael Pérez Ordaz descartó contender por la candidatura del PAN a la alcaldía de Celaya.

No he recibido ninguna invitación (del PAN para ser candidato) pero independientemente de que exista invitación o no la exista, yo desde hace mucho tiempo tengo la convicción firme de que ya no es mi tiempo ni es mi momento”, aseguró.

El domingo, AM informó sobre la posibilidad de que el exalcalde de Celaya regresara a la política y fuera el candidato panista a la alcaldía en las elecciones del próximo año.

Completamente (descartado) no va por ese lado, yo no he estado buscando nada ni lo estoy haciendo, como he venido diciendo desde hace tiempo, mi idea es seguir luchando por nuestra Celaya desde la trinchera empresarial, no estoy buscando ninguna candidatura”, comentó.