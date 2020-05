Descarta Sheffield Padilla haber contagiado a AMLO

León, Guanajuato.- El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que pese a estar contagiado por el coronavirus, se encuentra estable y sin muchos síntomas.

Fue el sábado por la tarde cuando, el también exalcalde leonés, confirmó a través de su cuenta de Twitter que la prueba que se hizo el pasado martes salió positiva.

En entrevista para AM, recordó que cuando se hizo la prueba, fue aprovechando que le tocaba un chequeo general de salud, que se realiza cada año.

Sobre la sintomatología, el Procurador dijo que solamente la semana pasada tuvo algo de molestias, pero que las relacionó con alergia

Como me da cuando empiezan a soltar polen los árboles, yo me tomé mi pastilla para la alergia y ya, ahorita ya no me la estoy tomando y sigo bien, sin problemas”, apuntó.

El funcionario aseguró que no tendrá que realizar un aislamiento mayor a una semana, porque ya llevaba tiempo contagiado.

Como la prueba me la hicieron el martes, yo me debí haber contagiado la semana antepasada y la enfermedad estaba latente desde el fin de semana pasado, es decir que ya llevo una semana enfermo, sin síntomas afortunadamente, ya nada más tengo que guardar reposo y aislamiento una semana, porque voy a la mitad del ciclo del virus”, indicó.

En cuanto a las medidas que deben tener las personas que tuvieron contacto con él, dijo que por indicación del subsecretario de prevención y promoción a la salud, Hugo López-Gatell, deben hacerse una prueba este martes que viene.

Mi esposa, mis hijas, algunos amigos que convivieron conmigo en el rancho hace una semana, mi secretario particular. Son los ocho días de que me hice la prueba yo y saldría si yo contagie a alguien sin saberlo”, expresó.

En cuanto a la fotografía que se difundió en la que se ve que estuvo cerca del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al momento de recoger una pluma, el Procurador, aseguró que la distancia no era corta, por lo que no cree que se haya contagiado también.

No he estado más cerca de un metro y medio del señor Presidente ni lo he saludado de mano, ni lo he abrazado, entonces realmente no hay un motivo por el cual lo pude haber contagiado.

En la foto se ve que casi nos damos de tope, pero la verdad es que estaba retirado, el contacto fue mínimo, yo diría nada, no veo motivo, pero es algo que deben decidir los médicos, no yo”, manifestó.