Descarta alcaldesa uso de la fuerza pública para mandar a celayenses a sus casas

Celaya.- A pesar de que Celaya es el municipio del estado con más fallecimientos a causa del Covid-19, la alcaldesa Elvira Paniagua descartó el uso de la fuerza pública para restringir la movilidad en la ciudad.

Yo lo que he procurado y he dicho es el no utilizar la fuerza pública, no estoy a favor de ello, seguimos con los acercamientos, invitaciones y exhortos y seguimos trabajando en ello, hoy por hoy es una orden federal el decreto que emite la Secretaría de Salud a nivel federal y ordena el cierre de aquellos negocios que no son esenciales” dijo Elvira Paniagua.