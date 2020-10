Descarta colectivo de desaparecidos que hallazgo de fosas sea por buena investigación de autoridades

Guanajuato.- Las fosas clandestinas ubicadas en los municipios de Salvatierra y Cortazar no son producto de una buena investigación de las autoridades, sino de las familias de los desaparecidos que no han dejado de buscarlos, señaló el vocero del colectivo Sembrando Comunidad.

El integrante del colectivo, José Gutiérrez Cruz, indicó que las fosas encontradas son una muestra del nivel de violencia que se vive en Guanajuato y lamentó la situación.

Queremos hacer un llamado de que todas y cada una de las personas que están encontrando sus cuerpos son personas precisamente, son historias de vida y que tienen familia, esperamos que sea el llamado de atención para entender y comprender el nivel de violencia y riesgo al que estamos expuestos todos”, comentó.

Agregó que las fosas encontradas no serían reconocidas de no ser por la labor de las familias que no han parado de buscar a sus seres queridos.

Esperamos que en este caso sí se haga un trabajo de búsqueda completo y adecuado, no como lo que sucedió en la Presa del Conejo, que se hizo un pésimo trabajo en las fosas y con la Fiscalía esperamos que tanto que nos presumen edificios, tecnología, reconocimientos, esperamos que hoy lo demuestren con trabajo y resultados”, dijo.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades a que trabajen con la finalidad de regresar los restos de los desaparecidos a sus respectivas familias y a dar con los responsables de los hechos.

La cantidad de desaparecidos tiene relación con el incremento de delitos.

El investigador y académico de la universidad Iberoamericana León, Fabrizio Lorusso, compartió que la cantidad de fosas encontradas tiene una relación muy cercana con el incremento de delitos mayores.

Nos habla de un patrón de impunidad y terror en muchos municipios, también se relaciona con aumentos en desapariciones de personas, homicidios y feminicidios, o sea crímenes de alto impacto y grandes violaciones a derechos humanos, que mediante la impunidad se reflejan en estas fosas clandestinas”, indicó.

El investigador compartió con AM cifras que él mismo solicitó a las autoridades, que señalan que actualmente hay dos mil 587 personas desaparecidas oficialmente, 409 personas más que al 16 de julio de este año.

Esto siembra el miedo en muchas familias que no van a denunciar y hay una cifra negra muy alta, seguramente es mayor a las dos mil 500 personas que la Fiscalía reporta vía transparencia al 30 de septiembre de este año”, mencionó.

“Este fenómeno lleva más de una década pero se ha invisibilizado desde el discurso oficial y la actuación de las autoridades, con cierta permisividad hacia este fenómeno delictivo y al crecimiento que ahora está desbordado”, aseguró.

El investigador señaló que si bien los colectivos van por un buen camino, es necesaria la participación efectiva de las autoridades en la búsqueda de las personas desaparecidas.

