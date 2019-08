Descarta gobierno de Irapuato solicitar deuda

Irapuato.- Pese a que 2020 se visualiza como un año con muy pocos recursos federales para los municipios, en Irapuato se descarta solicitar deuda pública, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien recordó que ya se cuenta con un plan de ahorros.

Comentó que para evitar la deuda, se incorporará el apoyo financiero intermunicipal, un modelo aprobado por ley mediante el cual se pueden pasar recursos de un organismo paramunicipal a otra dependencia.

Ortiz Gutiérrez refirió que serán alrededor de 120 millones de pesos del presupuesto de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), los que se pasarán a Presidencia Municipal, mismos que ayudarán a proyectos como la compra de 14 mil luminarias.

Destacó que este recurso sería suficiente para proyectos prioritarios que buscarán ejecutar este año, y agregó que insistirán con el registro de proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año, a fin de buscar más recurso.

Definitivamente los municipios no van a ser capaces en todos los casos de poder solventar todas las necesidades (....) tampoco tenemos ninguna noticia de recortes, vienen años difíciles, el año que viene por lo que se ve no va a ser un años donde tengamos los municipios mucho dinero, es un año pre electoral, a ver si no se mal interpreta o mal usa este recurso”