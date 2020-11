Descartan clases presenciales en colegio

León, Guanajuato.- Tras de que se denunciara en redes sociales que el Colegio Guanajuato presuntamente tuvo clases presenciales, la Delegación de la SEG en León aseguró que sólo ha recibido un reporte contra el Instituto Lavoisier, que no ameritó sanción.

A través de su área de Comunicación Social, la delegación informó que recibió un reporte contra esta segunda escuela con domicilio en La Martinica por retomar las clases presenciales, sin embargo al tratarse de 10 alumnos en el plantel sólo se hizo una observación.

Referente al caso del Colegio Guanajuato, ubicado en el barrio San Miguel, señaló que se investigó y se confirmó que no hubo clases presenciales, sino que se hizo entrega de material de estudio a padres de familia.

Sin embargo, en fotos publicadas en Facebook se observa a niños entrar al colegio acompañados por sus papás.

Al difundirse las imágenes el martes, la Dirección de Salud Municipal dio a conocer que inició una investigación al respecto, pero no se dieron más detalles.

La delegación de la SEG en León precisó que en el seguimiento de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, se analizan premisas diversas, entre ellas la gravedad de la infracción y la suma de varias infracciones.

"Es decir, que puede ser que, además de prestar el servicio educativo presencial en semáforo rojo, naranja o amarillo, no cuenten con incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) o con la validación de la plantilla docente e incluso un cambio de domicilio.

En razón de ello, la sanción que derive de un procedimiento de este tipo no es posible establecerla sin conocer y analizar cada una de las posibles infracciones que comete una Institución particular o un particular y las condiciones de la operación", apuntó la delegación de la SEG en León por lo que afirmó que a la fecha no ha aplicado ninguna sanción.