Descartan daños al ambiente por enviar globo a los Reyes Magos

Irapuato.- Para Marcela León, integrante del Patronato de la Cabalgata de Reyes Magos, los globos que se lanzan con cartas el 5 de enero no dañan al medio ambiente, pues están hechos de látex biodegradable.

Lo anterior, pese a que a nivel nacional, asociaciones civiles y organismos han promovido no utilizar globos para enviar cartas a los Reyes Magos, pues consideran que si generan daño ambiental.

Marcela León destacó que el Patronato también pensaba que los globos contaminaban, sin embargo, hicieron una extensa investigación en internet, donde descubrieron que los globos no contaminan.

El látex es biodegradable, entonces no daña al medio ambiente, por eso es que se hizo en su momento (la invitación a no usar globos), pero luego detuvimos cuando nos dimos cuenta que no hacía daño”, destacó Marcela León.