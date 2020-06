Descartan familiares amenazas a catedrático de la UG asesinado en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El doctor Carlos Alberto Bernal Martínez, catedrático de la Universidad de Guanajuato asesinado el miércoles en Irapuato, tenía un comportamiento intachable y nunca recibió amenazas, dice su hermana.

En entrevista, Norma Bernal, hermana mayor del profesor, se enteró del homicidio de su hermano por los medios de comunicación, al mismo tiempo que su cuñada avisaba a sus familiares que Carlos no llegaba a casa.

La noche del miércoles Carlos Bernal, doctor en Ingeniería Mecánica, iba en su camioneta Xtrail blanca por el bulevar Arandas cuando le dispararon desde un vehículo en movimiento. Falleció al instante.

El catedrático con seis años de experiencia en la Universidad de Guanajuato, que también laboró en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la universidad De LaSalle, Incarnate Word Campus Bajío y el Ites, era reconocido por su conducta intachable en el ámbito profesional.

Le sobreviven cuatro hermanos, su esposa y sus hijas de 4 y 8 años.

“Él no tenía ninguna amenaza, en concreto te puedo decir que era persona muy de casa, no era amiguero, no salía de parranda, no tenía antecedentes ni problemas, por tal motivo estamos aún más consternados”, dijo su hermana Norma Bernal.

“No descartamos que el ataque haya sido por dos situaciones: un posible asalto, ya que la camioneta que tenía era de un modelo reciente, o por que quizá se haya tratado de una confusión por parte de los atacantes”.

Recalcó que su hermano será recordado como un hombre alegre, positivo y estudioso, y como un excelente hermano, tío, papá y esposo que dedicaba su tiempo libre a sus hijas y era gran aficionado al equipo Irapuato.

Esperan justicia

Para la familia Bernal las autoridades tienen que trabajar en un sistema de seguridad más eficiente.

“No es justo que esté pagando gente inocente por malos trabajos, malas estrategias, si el titular de Seguridad del Municipio no es capaz, que pongan a una persona que sí lo sea, que no haya más víctimas inocentes”, dijo Norma Bernal.

“Que no dejen a ninguna familia desprotegida, que se hagan las investigaciones pertinentes para que no dejen en una carpeta guardada el homicidio de mi hermano”.

Transmiten misa

Familiares y amigos de Carlos Alberto Bernal Martinez, lo velaron en una funeraria de Irapuato, y pasrticiparon en una misa que se transmitió por internet, para mantener la sana distancia.

Pocas personas lo despidieronde forma presencial, por las restricciones que marca la pandemia de coronavirus.

Al finalizar la ceremonia religiosa el cuerpo del catedrático fue sepultado en el panteón Jardines del Tiempo.

Entregan videos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana colaborará con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones por el crimen del catedrático Carlos Alberto Bernal Martínez.

Pedro Cortés Zavala, titular de la dependencia, lamentó el fallecimiento y explicó que entregarán a la Fiscalía videos grabados por cámaras de vigilancia cercanas al lugar donde ocurrió el crimen.

HLL