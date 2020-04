Descartan ley seca en Celaya por emergencia sanitaria

Celaya.- La dirección de Fiscalización no tiene contemplado implementar la ley seca en Celaya como parte de las acciones durante la emergencia sanitaria.

Así lo informó la titular de la dependencia municipal, Azucena Arredondo quien señaló que la dirección no se ha concentrado a restringir la venta de algún giro comercial en especial sino priorizar que la ciudadanía no salga a la calle.

En cuestión de bebidas alcohólicas no se ha hecho ninguna restricción ni se ha pronunciado nada al respecto", señaló Arredondo.

A nivel nacional, algunos municipios han anunciado que se dejaría de comercializar cerveza como una de las acciones ante la emergencia sanitaria implementada desde el lunes, mientras que otras ciudades han regulado la venta de bebidas alcohólicas por horario.

La directora de Fiscalización explicó que en Celaya la reducción de horario se realizó de forma generalizada por lo que no se ha considerado la ley seca ya que aseguró "no es cuestión de giro o alcoholes, es simplemente que la gente no debe estar afuera".

Hay varias cantinas o bares que de hecho ni ha sido necesario ir a visitarlas de plano ya no están abriendo porque ha sido muy baja la afluencia de personas", comentó.

fmancera@am.com.mx