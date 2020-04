Descartan limpiacohes quedarse en casa porque viven al día

León, Guanajuato.- La pandemia de coronavirus ha llevado cada vez a más personas a trabajar desde casa. Sin embargo, esta opción es algo impensable para algunos otros, como es el caso de Luis, Gustavo y Aaron, que se ganan el sustento día a día. Para ellos es claro "Si no chambeo me muero de hambre”, coinciden.

Desde las 8 de la mañana junto a otras personas, entre ellas menores de edad, comienzan su jornada en la esquina de López Mateos y Juan Alonso de Torres; allí se ganan el sustento diario limpiando los autos que se detienen cuando lo indica el semáforo.

Al ver la luz roja los tres jóvenes salen disparados en busca de obtener unos pesos. Algunos automovilistas acceden, otros de inmediato suben los vidrios y les piden que se alejen.

Bien tranquilo apenas sacando para la papa, antes a lo mucho sacábamos unos 250 al día, pero estamos de 8 a 8, nos aventamos las 12 horas, ahorita nos traen de lejitos (los conductores), hasta nos avientan el dinero. Ahorita ya nos quedamos un rato más, unas horitas y a lo mucho nos sacamos 150-200 pesos”, dice Aarón, mejor conocido entre sus amigos como “El Chore”.

Los tres jóvenes se dicen incrédulos ante el Coronavirus, “Es para tapar algo del gobierno”, “Ya no quieren tener más población”, son algunas de sus teorías. Afirman que no temen estar en las calles durante la emergencia sanitaria. Su verdadera preocupación es llegar a casa y no tener dinero para comer o pagar las cuentas.

Es que no podemos estar encerrados, tenemos que salir para comer. Uno vive al día y eso que dicen que uno tiene que estar encerrado, pues ni que ellos nos fueran a mantener”, comentó Gustavo.

“Esta canijo”, dijo Luis que compartió que su actividad de planta es la albañilería. Sin embargo, la adversa situación económica provocó que se quedara sin trabajo. Por lo que desde hace unos días llegó a este punto de la ciudad para buscar ingresos.

Los tres individuos que apenas han cumplido la mayoría de edad, a excepción del Chore que tiene 20 años, piden que los ciudadanos en mejores condiciones económicas tengan empatía y no los juzguen por estar trabajando durante la emergencia sanitaria.

No salimos a trabajar por gusto, vivimos al día. Esa gente que dice deja me encierro, pues ya tienen su comida, pero uno que es pobre tiene que salir y trabajar”, dijo el Chore.



El trío de jóvenes aseguran van a continuar trabajando sin importar la gravedad de la pandemia, pues.

El virus no nos asusta, nos da miedo no tener con que vivir, nosotros si no chambeamos, no comemos”, concluyó Gustavo mientras esperaba el próximo alto del semáforo para ganarse algo de dinero.

HLL