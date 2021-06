Descartan que grieta sea como socavón de Puebla

Celaya, Guanajuato.- El director de Protección Civil y Bomberos de la ciudad, Ramón Ortiz Oropeza, comentó que se está trabajando para poder arreglar la grieta en Villas los Arcos.

Dijo que no es probable que se abra tanto como en Puebla, pero se están tomando las medidas y las diferentes áreas están trabajando para poder arreglar el piso.

Por lo que se atendió de inmediato cuando se generó el reporte y se acordonó la zona con cinta amarilla y con malla anaranjada.

Además de que se comenzó a hacer la gestión con las áreas correspondientes.

No deja de ser un fraccionamiento, antes eran tierras de cultivo, en esta zona es tierra muy arcillosa y en coordinación con el área de gestión de riesgos de Protección Civil, se hizo un estudio por parte de Bere, que es la geóloga, en cuanto a las características de la tierra, la profundidad, la orientación, etc., y ya se hizo un reporte a las áreas correspondientes”, recalcó.

Comentó que ya intervino Jumapa, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, además de que se tomaron muestras para una mecánica de suelo y con los resultados que se generen verán cuál será el manejo ideal con la grieta.

Y ellos cuidarán que no se ingrese a la zona, para cuidar a los colonos y garantizar su seguridad.

Ante el miedo de que la grieta se haga un socavón como en Puebla, Ortiz Oropeza comentó que sería muy aventurado decir algo así, pero tiene que ver mucho la cantidad de lluvia que cayó o pueda caer.

Son terrenos que no están compactados de la misma manera que en un terreno donde habrá casas habitación o un edificio, el manejo puede ser diferente y si podrá tener una semejanza con lo que pasó en Puebla, no soy yo la persona indicada, pero estaremos al pendiente de lo que pueda pasar y estar monitoreando que no se extienda, se haga más profundo”, comentó.