Descartan sanciones por no usar cubrebocas en Celaya

Celaya.- El Director de Movilidad Trinidad Martínez, descartó que haya sanciones a quienes no atiendan la disposición oficial de uso de cubrebocas en lugares y transporte públicos.

No los vamos a poner en un ring, sino que el usuario colabore, no tampoco vamos a mandar al inspector a que genere un motivo de conflicto entre operador, usuario, o con los inspectores, consideramos que debe ser colaborativo más que uno de lucha.

Siguen dando el servicio (a personas que no usan cubrebocas) incluso nosotros dando la difusión, repartiendo estos volantes e invitación a que cumplan la disposición, seguimos trabajando en la invitación, porque independientemente que hay un decreto infortunadamente las personas no cambian la actitud, tenemos que seguir insistiendo, no se trata de generar un látigo para hacer cumplir”, señaló.