Desconoce Hernández Muñoz cuántos Servidores de la Nación recibieron vacuna contra COVID

León, Guanajuato.- El delegado de Programas Integrales para el Desarrollo del Gobierno Federal, Mauricio Hernández Núñez aseguró que se desconoce a cuántos Servidores de la Nación se les aplicó la vacuna contra Covid-19 en Guanajuato.

"Aún no hemos hecho ese corte, estamos atendiendo otros temas porque no fueron todos, fue únicamente de acuerdo a lo que estableció el protocolo en que aquellas unidades en las que al finalizar la jornada hubiera algún existente de biológico.”

Entonces, no se pudo vacunar a la totalidad por esa razón. Cada Servidor de la Nación lleva su control porque es un integrante de la brigada porque también fue el caso de integrantes de la Guardia Nacional, incluso de Sedena, no sé con exactitud cuántos pero son integrantes de la brigada", sostuvo.

Cabe destacar que el pasado miércoles 13 de enero cuando llegaron las primeras vacunas contra Covid-19 a Guanajuato, Hernández precisó que son 230 Servidores de la Nación los que participan en las brigadas de vacunación.

El pasado sábado, el funcionario federal afirmó que la vacunación contra el Coronavirus para los Servidores de la Nación estaba contemplada como parte del protocolo del Gobierno Federal.

Esto, luego de que se dieran a conocer fotografías de dichos funcionarios siendo vacunados.

Hernández Núñez dijo no tener un recuento de cuántos de estos funcionarios ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid, pues reconoció que no se les exige que informen si ya la recibieron o no.

"No tengo yo un recuento, no es exigible de cuántos tuvieron la posibilidad de vacunarse. Esto es un tema en el que cada persona en lo individual lleva su propio control.”

Entonces, no lo estamos solicitando, no es una información que estemos pidiendo. Nosotros tenemos la información sobre el conjunto de toda la población vacunada que son 19 mil 555 personas", declaró.

Reiteró que no todos los integrantes de la brigada fueron vacunados por esta razón que el propio protocolo estableció, ya que únicamente la aplicación de la vacuna a estos funcionarios se realizaría a reserva de que al final de la jornada hubiese disponibilidad del biológico.

Al preguntarle su opinión respecto al pronunciamiento del secretario de salud, Daniel Díaz Martínez, quien consideró una falta de respeto para el personal de salud la vacunación de los Servidores de la Nación; el funcionario federal se limitó a decir: "No lo escuché y no podría pronunciarme sobre algo que yo no haya escuchado, le mandamos un saludo al secretario", concluyó.

AM