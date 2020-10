Desconocen cuántos cuerpos hay en fosas clandestinas de Cortazar

Cortazar, Guanajuato.- Por tercer día consecutivo continúan los trabajos dentro del predio utilizado como fosa clandestina en la comunidad de Cañada de Caracheo.

Vecinos de la zona aseguran que las autoridades han sacado los cuerpos de al menor 35 personas.

Por el momento las inmediaciones del lugar continúan resguardadas bajo un fuerte dispositivo por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, mientras que Agentes de Investigación Criminal y Peritos, apoyados con Protección Civil Estatal continúan realizando excavaciones en el terreno de aproximadamente 30 metros de ancho por 40 de largo.

El acordonamiento permanece a casi dos cuadras de distancia del punto 'crítico' y los oficiales sólo ha permitido el paso para habitantes del lugar, sin dar mayor información sobre los trabajos que se realizan.

Pese a lo anterior, vecinos de la zona se acercaron al equipo de esta redacción y comentaron que son pocos los minutos que tienen para poder entrar o salir a sus domicilios, debido a que la mayor parte del día la camioneta del Semefo está siendo cargada con cuerpos o restos humanos.

Yo sólo quería pasar a darle de comer a mi perro y mis animales que tengo ahí cerquita, ya van dos días que no les doy pero pues a veces no me dejan ir porque están sacando más muertitos. Del jueves a hoy ya han sacado unas 35 o 40 bolsas con cuerpos. Unos se ven completos y otros como que nada más son huesos”, señaló una mujer.