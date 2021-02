Desconocían legisladores nuevo contrato de Estado con Seguritech

León.- Legisladores y dirigentes políticos del PAN, Morena, Verde y PRI, desconocían que el Gobierno del Estado hubiera firmado un nuevo contrato con la empresa Seguritech S.A de C.V en 2019, por lo tanto no saben del monto y de sus alcances.

En lo anterior coincidieron los diputados federales leoneses por el PAN, Jorge Espadas Galván y Éctor Jaime Ramírez Barba; la senadora de Guanajuato por Morena, Antares Vázquez Alatorre; el dirigente estatal del Verde, Sergio Contreras Guerrero; y el secretario general del PRI en Guanajuato, Alejandro Arias Ávila.

AM reveló este domingo 14, que en 2019 el Gobierno del Estado de Guanajuato firmó otro contrato con la misma empresa reservado por cinco años (hasta el 20 de diciembre de 2024) por concepto de “Servicio Integral de Enlace y Monitoreo”.

Y que del contrato firmado en diciembre de 2012 del programa conocido como ‘Escudo’ se amplió su prórroga de reserva por seis meses (al 24 de junio de 2021).

Los legisladores panistas defendieron que la ley prevé los asuntos relacionados con la seguridad pública como motivo de reserva de información, que debe ser justificado por la autoridad. Eso sí, ninguno conocía del nuevo contrato.

No tengo conocimiento y se debe informar aquello que no nos ponga en riesgo, sólo se debe hacer público lo que no afecte la estrategia de seguridad”, dijo Espadas Galván, coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato.