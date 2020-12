Desde Estados Unidos y hasta Puerto Rico apoyan al Club León en la final

León, Guanajuato.- La Fiera tiene seguidores por todo el mundo y en esta final un aficionado puertorriqueño ya está listo para apoyar al Club León desde la Isla del Encanto.

Sixto Camacho Meléndez, originario de Maunabo, Puerto Rico, desde temprano se puso la jersey de su equipo favorito de la Liga Mx con el deseo de que gane el partido de vuelta en la final contra Pumas.

El "Bananas loco forever" es originario del Barrio de Bella Vista pero vive en los Ángeles, California y es uno de los líderes de los seguidores del León en los Estados Unidos.

El esmeralda de corazón reveló que no pudo dormir debido a las ansias de saber si el Club León gana la octava estrella.

No he podido ni dormir del pendiente de que mi equipo gane hoy", externó y compartió que ya estaba listo con ropa esmeralda y hasta con un look muy fiera.